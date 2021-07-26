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Tekden’den bir başarılı ameliyat daha Zatürre hastalığı olan ve sağ akciğeri tamamen dolu olan 71 yaşındaki hasta, farklı bir anestezi ile uyutulmadan ameliyata alındı

İHA

Tekden’den bir başarılı ameliyat daha Zatürre hastalığı olan ve sağ akciğeri tamamen dolu olan 71 yaşındaki hasta, farklı bir anestezi ile uyutulmadan ameliyata alındı

Denizli’de bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı adam, zatürre hastalığı olduğundan dolayı risk taşıdığı için ameliyata alınamayınca Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne başvurdu. Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarılı hekimleri, farklı yöntemle anestezi uygulayarak, uyutmadan ameliyatı yapıp hastayı kısa sürede sağlığına kavuşturdu.

Denizli’de daha önce mide kanseri ameliyatı olan 71 yaşındaki Muharrem Ateş, bağırsak tıkanıklığı, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne başvurdu. Gerekli muayenesi yapılan hastanın zatürresi, sağ akciğerini tamamen doldurduğu için ameliyatın çok riskli olduğu belirlendi. Medikal tedaviyle birkaç gün takibe alınan Ateş’in kan değerlerinde ve genel durumunda değişme olmayınca ameliyata alınması gerektiğine karar verildi. Anestezi doktorlarından Uz. Dr. Cihan Karakaş, uyguladığı kombine spinal epidural anestezi sayesinde hastanın uyanık bir şekilde ameliyata alınmasını sağladı. Başhekim ve Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından yapılan ameliyatla hasta sağlığına kavuştu.

“Anestezi uzmanı arkadaşımız burada sanatını konuşturdu”
Hastanın normal şartlarda zor geçmesi düşünülen ameliyatını, farklı yöntemle yapılarak hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade eden Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “Hastamız 71 yaşında ve daha önce mide kanseri ameliyatı geçirdi. Bize bağırsak tıkanıklığı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile geldi. Bunun yanında hastada ameliyat olmasını engelleyen zatürre hastalığı vardı ve sağ akciğeri tamamen doluydu. Bu aşamada genel anestezi alması mümkün görünmüyordu. Genel anestezi alınması durumunda makineye bağlı kalması ve yoğun bakımda uzun süre tedavi görmesi gerekiyordu. Medikal tedaviyle birkaç gün takip ettik. Fakat bir türlü bağırsaktaki tıkanıklar açılmadı. Gün geçtikçe hastanın kan değerleri ve genel durumu bozuldu. Böyle olunca ameliyat kaçınılmaz oldu. Fakat genel anestezi alması büyük bir riskti. Bunu anestezi doktoru arkadaşlarla konuştuktan sonra uyutmadan, kombine spinal epidural anestezi dediğimiz yöntemle yaptık. Anestezi arkadaşımız burada sanatını konuşturdu ve ameliyatımız beklenenden daha kısa sürdü. Uz. Dr. Cihan Karakaş’a çok teşekkür ederim. Hastamızla ameliyatla kendisiyle konuşarak neredeyse kendi ameliyatını izledi ve rahat geçti. 2 saat yoğun bakımda gözlem altında tuttuktan sonra odasına çıkardık. Akşamı çok rahat geçirdi” dedi.

“Uyutmadan kendisiyle sohbet edip ameliyatı gerçekleştirdik”
Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Anestezi Uzmanı Dr. Cihan Karakaş, “Hastamızın acil olarak ameliyat olması gerekiyordu. Fakat zatürresi vardı ve akciğerleri kötü durumdaydı. Genel anestezi
vermemiz halinde solunum makinesi uzun süre bağlı kalacağı için uzun süre yoğun bakımda kalması gereken bir hastaydı. Biz de bu nedenle kombine spinal epidural anestezi tercih edip hastamızı uyutmadan kendisiyle sohbet ederek ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız ameliyattan solunum rahatsızlığı yaşamadan çıktı” ifadelerini kullandı.

“Ben böyle ummuyordum”
Uygulanan yöntemin çok iyi olduğunu söyleyen Muharrem Ateş, Akciğerde problem var ve ameliyata engel dediler. Uz. Dr. Cihan Karakaş ameliyat öncesinde başka yöntem deneyerek ciğerlere zarar vermeden ameliyat olabileceğimi söyledi. Gayet de iyi oldu. Şu an çok iyi durumdayım” dedi. Hastanın eşi ise doktorlara ve Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederek, “Hastanenin doktorlarından ve başta Op. Dr. Mehmet Tekin’den Allah bin kere razı olsun. Çok başarılı ve alanında uzman doktorlar. Personeller de çok iyi, güzel baktılar bize. Ben böyle ummuyordum. 1 haftadadır eşimin boğazından bir şey geçmiyordu. Şu an ayaktayız eşimin durumu gayet iyi doktorlarımıza ve Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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