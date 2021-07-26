Denizlispor'da kongre yine ertelendi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİSPOR´da seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması üzerine 3 Ağustos´a ertelendi.
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilmesi planlanan kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Seçimin yapılacağı salon boş kalırken, alanda kulüp personeli ve güvenlik güçleri dışında kimse yoktu. Denizlispor Kulübü'nün açıklamasında, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 3 Ağustos Salı günü saat 19.00´de yapılacağı kaydedildi.
Denizlispor, Süper Lig´den düştükten sonra 17 Haziran´da yaptığı genel kurulda başkan adayı bulamayınca belirsizliğe gömülmüş, ardından yönetim yeniden kongre kararı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-07-26 20:26:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.