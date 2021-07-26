Denizlispor'da kongre yine ertelendi

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİSPOR´da seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması üzerine 3 Ağustos´a ertelendi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilmesi planlanan kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Seçimin yapılacağı salon boş kalırken, alanda kulüp personeli ve güvenlik güçleri dışında kimse yoktu. Denizlispor Kulübü'nün açıklamasında, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 3 Ağustos Salı günü saat 19.00´de yapılacağı kaydedildi.

Denizlispor, Süper Lig´den düştükten sonra 17 Haziran´da yaptığı genel kurulda başkan adayı bulamayınca belirsizliğe gömülmüş, ardından yönetim yeniden kongre kararı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-07-26 20:26:30



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