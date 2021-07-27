Büyükşehir'den '1000 Okul İyileştirme' projesine destek

Okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yürütülen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesi"ne Denizli Büyükşehir Belediyesi destek verecek.

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesi'ne Denizli Büyükşehir Belediyesi de destek verecek. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak. Protokol ile Denizli'de hizmet veren 14 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fiziki olarak iyileştirilmesi ve okul öğrencilerinin eğitimi sosyal, kültürel, sportif faaliyetler olarak desteklenerek okullar arasındaki başarı farkının azaltılması amaçlanıyor.

“Okuyan, araştıran, sorgulayan bir gelecek hedefliyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eğitime yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirterek, eğitimöğretim için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini söyledi. Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gelecek neslin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "İnşallah bu güzel amaç için tüm kurumlarımızla birlikte el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, imzalayacak olduğumuz protokolün şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

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