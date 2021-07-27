Yabancı dillerde pratik imkanı

Uluslararası gönüllülük organizasyonu AIESEC programı kapsamında İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca dilinde çalışmalar gerçekleştirmek üzere farklı ülkelerden öğrenciler Merkezefendi’ye geldi.



Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime ve kültüre olan destekleri devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi ile Genç AYSİAD(Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği) işbirliğinde uluslararası gönüllülük organizasyonu AIESEC programı kapsamında İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca dilinde çalışmalar gerçekleştirmek üzere farklı ülkelerden öğrenciler Merkezefendi’ye geldi. Dünyanın dört bir yanından Merkezefendi’ye konuk olan yabancı öğrenciler 15 ile 30 yaş arası vatandaşlar ile bire bir konuşarak katılımcıların yabancı dil pratiğini geliştirmesine yardımcı olurken, gerçekleştirilen program ile uluslararası kültürel kaynaşmanın da sağlanması hedefleniyor. Kayıtlar, Adalet Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Merkez Kütüphane’de şahsen yapılacak.



“Yabancı öğrenciler program kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirecekler”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Toplumlar arası kültürel kaynaşmanın sağlanması kapsamında karşılıklı öğrenci ziyaretleri çok önemli. Genç AYSİAD ile işbirliği gerçekleştirerek AIESEC programıyla farklı ülkelerden gelen öğrenci arkadaşlarımızı ilçemizde konuk ediyoruz. Yabancı öğrenciler program kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirecekler. Merkezefendimizi ve kültürümüzü öğretirken, bizler de farklı kültürleri öğreniyoruz. Gönüllülük esasıyla Denizlimize gelen arkadaşlarımız, burada bulundukları süre içerisinde gençlerimize, hemşehrilerimize İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca dilinde yardımcı olarak hemşehrilerimizin pratik yapmasını sağlayacaklar. Eğitime, genel kültüre, bilime destek olmaya, gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.