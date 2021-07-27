Merkezefendi'nin son yabancısı Smith

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DENİZLİ, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi´nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD´li skorer guard Adam Smith'i kadrosuna kattı. 29 yaşında, 1.85 m boyundaki oyuncu NCAA´de 2016'da Georgia Tech Üniversitesi´nden mezun oldu. Ülkemizde 2017-18 sezonunda Petkimspor´da oynayan Smith, geçen sezona Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında başlayıp sezonu Polonya'nın Zielona Gora takımında tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-07-27 14:22:33



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