Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler (2)

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Keskin Camisi'nin halı, klima, duvar ve tablolarını boya dökerek tahrip eden şüphelilerin yakalanması için polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin 9 ve 14 yaşındaki 2 çocuk olduğu tespit edildi. 2 çocuk evlerinden alınıp, polis merkezine götürüldü. 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi.Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-07-27 19:37:02



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