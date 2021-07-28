Kaza yerinden geçen sağlık görevlisinin kalp masajı yaptığı bisikletli kurtarılamadı

Aşırı vücut yağı öyle bir şeyi tetikliyor ki...

Denizli’de bir anda yola çıkan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce öteye fırlayan ve ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne şans eseri bölgede bulunan bir sağlık çalışanının dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutma çabası sonuç vermedi.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Ucuz, 34 VK 0079 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken Tuncay Ercan, bisikleti ile kontrolsüz olarak anayola çıktı. Bu esnada İsmail Ucuz otomobili ile Tuncay Ercan yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ercan metrelerce havaya uçtu. İsmail Ucuz kazayı yarayı almadan atlatırken bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Sağlık çalışanı dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken şans eseri kaza yerinde bulunan bir sağlık çalışanı Ercan’a ilk müdahalede bulundu. Ara ara nabzı düşen Ercan’a anayol üzerinde dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştığı o anlar vatandaşlarda tarafından görüntülendi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.