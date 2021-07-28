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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veli Deveciler; "Takımı 3 yıl içerisinde en üst lige taşıdık”

İHA

Veli Deveciler; "Takımı 3 yıl içerisinde en üst lige taşıdık”

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, takımın 2018 yılında kurulduğunun altını çizerek; “Biz 2018’den itibaren, sıfırdan başlayan bir basketbol takımını 3 yıl içerisinde ulusal olarak en üst lige taşıdık. Bu başarıyı bekliyorduk” dedi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, kulübün uzun bir geçmişinin olmadığını ve 2018 yılında kurulduğunun altını çizdi. Başkan Deveciler, “Aslında yeni bir takımız. Bu kulübün kuruluş tarihi logomuzun altında da yazıyor ve 2018 yılı. Biz 2018’den itibaren, sıfırdan başlayan bir basketbol takımını 3 yıl içerisinde ulusal olarak en üst lige taşıdık. Biz bu başarıyı bekliyorduk. Ben bu kulübün başkanı olduğumda Şeniz Başkanımızla konuştuğumda; ‘hedefimiz takımımızı 3 yıl içerinde takımımızı en üst ulusal lige taşımak’ demiştim. Biz bunu 2 yılda başardık. Bir sene Türkiye Basketbol Ligi’nde oynadık. İlk yılımızda Basketbol Süper Lig’e çıkma şansımız vardı. Fakat bazı talihsizlikler yüzünden çıkamadık. Biz talihsizliklere rağmen işin peşini hiç bırakmadık. Bu sene tekrar aynı mücadeleyle, aynı azimle ve üstüne üstlük içeride ve dışarıda 15 maçı üst üste kazanarak, Basketbol Süper Ligi’ne yükseldik. Bu çok önemli bir başarı. Hala Denizli açısından çok anlaşılabildiğini düşünmüyorum. Bunu asla bir şikayet olarak söylemiyorum. Çünkü herkes bize destek oluyor. Bunda pandeminin de etkisi var tabii ki ama işin öneminin pek farkında değiliz. İnanın insanlar bu işi becerebilmek için 10’ar, 20’şer yıl uğraşıyorlar. Yine başaramıyorlar ve marka anlamında bu ligde bulunmak için can atan o kadar çok şehir, o kadar çok yapı, o kadar çok kurum, milyon dolarlar harcayıp buralara gelemeyen o kadar çok grup insan var ki, anlatamam size. Fakat Denizli olarak biz bunu başardık” dedi.

"Basketbol Süper Ligi, Avrupa’nın en iyi iki liginden biri”
Basketbol Süper Ligi’nin şuanda Avrupa’nın en iyi iki liginden biri olduğunu ifade eden Başkan Deveciler, şunları kaydetti:
“Denizli ili olarak, bir Anadolu şehri olarak, şuan o ligde ses getiren, ilgi çeken bir takımız. Malum şartlarda biz maksimum organizasyonlarımızı yaptık. Şampiyonluğumuzu kutladık, tebrikler aldık, destekler aldık, eksik olmasın herkes bu konuda ilgi gösterdi. Biz kulüp olarak kapalı bir grup değiliz. Çok siyasi tandanslı ya da çok grup tandanslı dışarıya kapalı bir grup değiliz. Herkesle çok iyiyiz, herkesle diyaloglarımız çok yüksek, yönetim kurulumuzda her gruptan, her siyasi görüşten insan var. Merkezefendi Belediyesi Başkanımız Şeniz Doğan, bizim her zaman yanımızda ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim herkesi birleştirici, herkesle birlikte olma gibi bir isteğimiz, arzumuz var. Bunu da 2 senedir gösterdik. Biz herkesi kucakladık, herkes de bizi kucakladı ama Süper Lig’de olmanın enerjisi ve değerini şehir olarak henüz anlayabilmiş değiliz. İnşallah zaman içerisinde o da anlaşılacak”

“Bu ligde olmak rüya gibi bir şey”
“Ben çocukluğumdan beri sporun içerisindeyim” diyen Başkan Deveciler, şunları söyledi:
“Farklı branşlarda bir sürü faaliyetlerim oldu ama basketbol benim en büyük tutkularımdan biri. Benim içerisinde bulunduğum bir kulübün Basketbol Süper Ligi’nde olması benim için inanılmaz bir duygu. Biz bu başarı için ciddi emekler verdik ve hep arkadaşlarımızla onu paylaşıyoruz. Doğru şeyler yaptık. Şimdi bunların ‘Neleri yapmışız? Neleri eksik bırakmışız?’ diye sağlamasını yapıyoruz. Doğru şeyleri yapmışız. Demek ki biz içten içe bu başarı için kendimizi hazırlamışız. Çünkü bu tip konular parayla veya başka bir şeyle olmuyor. Bu ligde milyon dolar harcayıp süper lige çıkamayanlar oldu ama biz yaptığımız doğru hamlelerle günün sonunda çok keyifli çıktık. Bu ligde olmak bizim için rüya, hayal gibi inanılmaz bir şey”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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