Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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2021 22 futbol sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde devam ediyor.



Veli Acar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşilsiyahlı ekip, yapılan çift antrenmanlar ile kondisyon yüklemesi gerçekleştiriyor. 20212022 sezonunu ligin ilk haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı ile açacak olan Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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