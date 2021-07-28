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Anasonun başkentini kuraklık vurdu Tüccar geçen senenin fiyatını verince anason üreticisi ürün satmaktan vazgeçti

İHA

Anasonun başkentini kuraklık vurdu Tüccar geçen senenin fiyatını verince anason üreticisi ürün satmaktan vazgeçti

Denizli’nin ürettiği anasonuyla ünlü Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’ni de kuraklık vurdu. Geçen yıl dönümden yaklaşık 60 kilogram hasat edilen anason bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle dekardan 2025 kilogram hasat edilebildi. Geçen yıl kilogramı 15 TL’den satın alınan anason, bu yıl kuraklık ve artan girdi maliyetlerine rağmen tüccar tarafından yine kilogramına 15 TL değer biçilince mahalle sakinleri ürünü satmama kararı aldı.

Denizli’de ürettiği anasonuyla ünlü Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesi’ni de kuraklık vurdu. Mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 6 bin dönümlük alanda her yıl ekimi yapılan anasondan geçen yıl dönümde 60 kilogram hasat edilirken bu yıl dönümden 2025 kilogram hasat edilebildi.

Geçen yıl mahalledeki çiftçiler tarafından 6 bin dekar alanda 360 ton anason hasadının yapıldığını, bu yıl aynı dekardan 180 tona yakın ürün hasadı yaptıklarını anlatan Belevi Muhtarı ve anason üreticisi Mustafa Yanık, mahallenin toprak yapısının ve havasının anason üretimine en elverişli bölge olduğunu söyledi. Mahalledeki tarlaların sulanmadığını yağmur yağışıyla ürün yetiştirip Türkiye’nin her yerine gönderdiklerine dikkat çeken Muhtar Yanık, anasonların genellikle ilaç yapımında kullanıldığını vurguladı. Muhtar Yanık, “Belevi Mahallesi anasonuyla ünlü bir mahallemiz. Yaklaşık 6 bin dekar anason ekmekteyiz. Geçen senede aynı 6 bin dekar ektik. Geçen yılı yüzde 60 verimle kapatmıştık. Bu sene yüzde 20 verimle kapattık. Çiftçinin durumu çok zor. Verimimiz az. Fiyatlar geçen sene 15 TL idi bu senede 15 TL’den tüccar almak istiyor, maalesef vermiyoruz. Verim az olduğu için kurtarmıyor. Yüzde 70 zaten enflasyon yükseldi. Bu şekilde çiftçinin durumu çok zor. Ne yapacağız bilmiyoruz artık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz artık çiftçinin durumu çok zor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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