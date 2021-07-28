Takla atarak ters dönen otomobilde sürücü yaralandı

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Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak ters döndü. Hurdaya dönen araçta sürücü şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı.



Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 45 T 6327 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Diğer seyir halindeki sürücüler kazayı görür görmez müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri hurdaya dönen araçtaki sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, trafikte kısa süreliğine aksama meydana geldi. Çekici yardımıyla otomobil yolda kaldırılırken, hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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