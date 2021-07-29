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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlili birinciler Gelişim Kolejini tercih etti

İHA

Denizlili birinciler Gelişim Kolejini tercih etti

Denizli’de LGS birincisi Salih Şahin ve yüksek derece elde eden 3 öğrenci Galatasaray Lisesi’ni kazanmalarına rağmen hedefleri için Gelişim Koleji ile öğrenim hayatların devam etme kararı aldıklarını açıkladı.
Denizli’de Liseye Geçiş Sınavı’na katılan ve yüksek derece elde eden Gelişim Koleji öğrencileri lise tercihlerini de hedeflerine göre yaptı. LGS sınavında kentte birinci olan 5 öğrenciden biri olan Salih Şahin ile sınavda büyük başarı elde eden Cem Kaymanlı, Ali Alp Yazıcı ve Mecit Kaan Şimşek, Galatasaray, Kabataş, Tübitak Fen, Erbakır, Aydem gibi liselerini kazandı. Türkiye’nin önde gelen liselerinde girme başarısı elde eden öğrenciler tercihlerini Gelişim Koleji'nden yana kullandı. Mühendislik alanında kendilerini geliştirmek istediklerini belirten öğrenciler, bu liselerden bazısının sözel ağırlıklı eğitim verdikleri ve şehir dışında okumanın imkanlarını kısıtlayacağı gerekçesi ile tercih etmediklerini söyledi.

“Bizim için daha büyük başarı ve gurur kaynağıdır”
Yeni hedefler ile daha büyük hayaller için yola çıktıklarını belirten Denizli Gelişim Koleji Kurucu Müdürü Mehmet Hayit, “Bir okul için ülkemizde ün yapmış Galatasaray, Kabataş, Tübitak Fen, Erbakır, Aydem gibi liselere öğrenciler yerleştirmek olağanüstü bir başarıdır. Ancak bu öğrencilerin bu liselere yerleşip bu okullar yerine Denizli Gelişim Kolejini seçmeleri bizim için daha büyük başarı ve gurur kaynağıdır. Yaşamımız her gün yaptığımız onlarca seçimden oluşuyor. Başarı ise yılmadan çalışmanın yanında yaptığımız seçimlerin sonucudur. Birlikte olağanüstü başarı yakaladığımız öğrencilerimizin doğru tercihleri için Denizli Gelişim Koleji ailesi olarak kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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