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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir vatandaşın yol kenarında bulup, polis kontrol noktasındaki polislere teslim ettiği kanadından yaralı leylek, tedaviye alındı.

Pınarkent Mahallesi´nde dün saat 23.00 sıralarında yol kenarında uçamayan leyleği gören kişi, hayvanı yakalayıp aracına alarak polis kontrol noktasındaki ekiplere teslim etti. Polisler tarafından koruma altına alınan yaralı leyleğe su verildi. Kanadından yaralı leylek, daha sonra kontrol noktasına çağrılan Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Leylek tedavisinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları kliniğine götürüldü. Leylek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacak.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-07-29 14:57:13



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