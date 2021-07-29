Eski Başkan Dartanel hayatını kaybetti

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Denizli Belediyesinin ve Denizlispor’un efsane başkanlarından Ali Dartanel, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli’de 19681973 yılında arasında Belediye Başkanlığı yapan ve Denizlispor’un efsane başkaları arasında yer alan Ali Dartanel, 99 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 1922 yılında Kocabaş Mahallesinde dünyaya gelen Dartanel’in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

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