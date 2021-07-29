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GEKA’nın 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın’da geçekleştirildi GEKA’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Vali Atik oldu

İHA

GEKA’nın 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın’da geçekleştirildi GEKA’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Vali Atik oldu

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Yönetim Kurulu Toplantısını Aydın’da gerçekleştirdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy görevini, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e devrederek, “Yönetim Kurulumuzun yeni yapısıyla gerçekleştireceği çalışmaların ve alacağı kararların Güney Ege’nin kalkınması için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Yönetim Kurulu Toplantısını Aydın’da gerçekleştirdi. Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı. Vali Aksoy konuşmasında yeni kararnameyle yönetim kurulunun revize olan yapısına değinerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Ajanslarımız kurulduğundan beri Güney Ege Bölgemiz gibi birden fazla ilden oluşan bölgelerde, illerde ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde yönetim kurulu üyeleri görevlerini dönüşümlü olarak icra etmekteydi. 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Ajanslarımızın da işleyişini düzenleyen “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde değişiklikler oldu. Bu kapsamda, artık ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil edecektir. Böylelikle, geçtiğimiz iki yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra eden Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci’ye yeni kararname ile sürekli hale gelen görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yönetim kurulu üyelikleri sürekli hale gelen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a başarılar diliyorum. Yönetim Kurulumuzun yeni yapısıyla gerçekleştireceği çalışmaların ve alacağı kararların Güney Ege’nin kalkınması için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım” dedi.

Ajansın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Denizli Valisi Ali Fuat Atik aldı
Kalkınma Ajanslarının kuruluşu ve görevlerini düzenleyen ilgili mevzuat gereğince, Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanlığının Sayın Valililerimizce birer yıllık süreyle dönüşümlü olarak illerin alfabetik sırası takip edilerek yürütülmesine istinaden yönetim kurulu başkanlığı toplantı sonunda devredildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy görevini, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e devretti. Vali Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e yeni dönem yönetim kurulu başkanlığında başarılar diledi. Ajansın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Denizli Valisi Ali Fuat Atik de Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’a bir yıllık süre zarfındaki başarılı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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