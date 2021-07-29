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Pamukkale yangın bölgeleri için el ele verdi Pamukkale Belediyesi orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için harekete geçti

İHA

Pamukkale yangın bölgeleri için el ele verdi Pamukkale Belediyesi orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için harekete geçti

Pamukkale Belediyesi, Akdeniz ve Ege’de meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için harekete geçti. Pamukkale Sosyal Market aracılığıyla insani yardım malzemeleri yangın bölgelerine gönderiliyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İlk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 noktada başlayan orman yangınları ile Osmaniye, Adana ile birlikte Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de orman yangınları meydana geldi. Tarihin en büyük yangınları olarak kayıtlara geçen olaylarla ilgili olarak birçok yerleşim birimi tahliye edilirken can kayıpları da yaşandı. Pamukkale Belediyesi Sosyal Market aracılığıyla orman yangınından etkilenen bölgeler için malzeme yardımında bulundu. Sosyal Market’te bulunan çarşaf, battaniye, kıyafetler, çocuk bezi, bebek maması ve paketli yiyeceklerin yer aldığı malzemeler yangın bölgelerine gönderildi. Pamukkale Belediyesi, yangın bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemelerini ulaştırmak isteyen vatandaşlar için Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında yardım toplama noktası oluşturdu. Vatandaşlar çarşaf, battaniye, kıyafetler, çocuk bezi, bebek maması ve paketli yiyecek gibi ürünleri Pamukkale Belediyesi Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

“Haydi Pamukkale yangın bölgelerine destek olmaya”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, birçok ilde meydana gelen ve söndürülmesi için büyük bir mücadelenin verildiği orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için harekete geçtiklerini ifade ederek; “Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, bir afet anında hemen organize olarak ihtiyaç olan malzemeleri bölgelere ulaştırıyor. Yangınlar da bir anlamda afet. Bu afetlerden zarar görenler için ‘Haydi Pamukkale yangın bölgelerine destek olmaya’ diyerek Sosyal Market aracılığıyla yardımları ulaştırmak istiyoruz. Denizlili hemşehrilerimiz insani yardım malzemelerini Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binamıza getirebilirler. Ayrıca 444 92 20 numaralı telefondan ekiplerimize ulaşılabilir. Meydana gelen yaraları sarmak için vatandaşlarımız yangın bölgelerine göndermek istedikleri malzemeleri bizlere ulaştırabilirler. Hangi bölgede ihtiyaç varsa malzemeleri o bölgeye ekiplerimiz ulaştıracaklardır. Bu zor zamanları el ele vererek aşacağız. Orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi için devletimiz tüm imkânlarını seferber etti. Duyarlılıkları için tüm Denizli halkına şimdiden teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilerim” dedi.

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