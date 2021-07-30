Anadolu’nun gençleri Denizli’de Anadolu Gençleri, Şehit Yangöz’ün ailesini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirası tanımaları ve gönüllülük faaliyetlerine katılmaları amacıyla yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesinde Kütahya’dan gelen 40 genç Denizli’de misafir edildi. Buldan’a giden gençler burada Denizlili Şehit Polis Ercan Yangöz’ün ailesini ziyaret etti.



Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, sanat, kültür gibi alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde devam ediyor. Bu kapsamda farklı şehirde yaşayan ortaokul ve lise düzeyindeki gençlerin hareketliliğini ve farklı şehirlerin doğal ve kültürel yapısını yerinde görmesini amaçlayan "Biz Anadoluyuz" projesi etaplar halinde gerçekleşiyor.



Şehrin güzelliklerini yerinde görüyorlar

Proje kapsamında 2730 Temmuz tarihlerinde 34 katılımcı ile 6 görevli Kütahya ilinden Denizli’ye geldi. İlk olarak Kaleiçi ve Bakırcılar Çarşısını ziyaret eden gençler Denizli esnafıyla tanıştı. Pamukkale Hierapolis Antik Kenti ile Pamukkale Ören yerini ziyaret eden gençler yörenin tarihi ve kültürel dokusunu tanıdı. Dört gün boyunca Denizli’de misafir edilen gençler güne Çamlık parkında sabah sporu yaparak başladı. Denizli Gençlik Merkezi Müzik Grubuyla birlikte yöresel ve popüler müziklere eşlik etme fırsatı buldular.



Buldan’ı gezdiler

Yeni arkadaşlıklar edinmenin ve yeni yerler görmenin heyecanını yaşayan genç gönüllüler, ziyaretler kapsamında Buldan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Şevik tarafından misafir edildi. Dokuma tezgahlarından, ilçenin mimari dokusuna, damak tatlarına kadar incelemeler yapan gençler, yöre hakkında tecrübeler edindi. Programda ayrıca Denizlili Şehit Polis Ercan Yangöz’ün ailesi gençler tarafından ziyaret edildi.



Proje etaplar halinde devam ediyor

Denizli Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerinin ağırladığı Biz Anadolu’yuz Projesi’nin üçüncü etabında 0306 Ağustos tarihleri arasında Muğla’dan katılımcılar Denizli’de olacak. 1013 Ağustos tarihlerinde ise aynı proje kapsamında Denizlili 40 öğrenci, Eskişehir ilinin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme şansı bulacak.

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