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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de ihracat yüzde 99,2 arttı

İHA

Denizli’de ihracat yüzde 99,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Genel ticaret sistemine göre Denizli’de ihracat yüzde 99,2, ithalat ise yüzde 47,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanırken, genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu kapsamda Denizli’de ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 432 milyon 713 bin Dolar, ithalat ise yüzde 47,4 artarak 186 milyon 700 bin Dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 7. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2021 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,53 (422 milyon 5 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,56 (6 milyon 755 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,90 (3 milyon 896 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2021 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 93,44 (174 milyon 449 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,79 (10 milyon 818 bin dolar), su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,70 (1 milyon 316 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu
2021 yılı Haziran ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 71 milyon 12 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 44 milyon 108 bin dolar ile ABD ve 30 milyon 279 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu
2021 yılı Haziran ayında Denizli’ye en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 33 milyon 620 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 25 milyon 230 bin dolar ile Özbekistan ve 20 milyon 469 bin dolar ile Kazakistan izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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