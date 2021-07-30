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Denizlispor'un ilk 3 maç programı belli oldu

İHA

Denizlispor'un ilk 3 maç programı belli oldu

TFF 1. Lig 20212022 Sezonu’nun 1, 2 ve 3. hafta müsabaka programı açıklandı.
TFF 1. Lig’de yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Gençlerbirliği – Eyüpspor maçı ile başlayacak.

Programa göre Denizlispor’un maçları şu şekilde :

Denizlispor RH Bandırmaspor
14 Ağustos Cumartesi 21.45 Denizli Atatürk Stadyumu

Manisa FK Denizlispor
22 Ağustos Pazar 21.45 Akhisar Stadyumu

Denizlispor Ankaragücü
29 Ağustos Pazar 21.45 Denizli Atatürk Stadyumu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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