Denizlispor'un ilk 3 maç programı belli oldu

Erzincan'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig 20212022 Sezonu’nun 1, 2 ve 3. hafta müsabaka programı açıklandı.

TFF 1. Lig’de yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Gençlerbirliği – Eyüpspor maçı ile başlayacak.



Programa göre Denizlispor’un maçları şu şekilde :



Denizlispor RH Bandırmaspor

14 Ağustos Cumartesi 21.45 Denizli Atatürk Stadyumu



Manisa FK Denizlispor

22 Ağustos Pazar 21.45 Akhisar Stadyumu



Denizlispor Ankaragücü

29 Ağustos Pazar 21.45 Denizli Atatürk Stadyumu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.