Cerrahi, ‘50. Yıl Basın Ödülleri'ne’ sağlık desteği verdi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Gazeteciler Cemiyetinin 50. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle katkı sağlayan isimlere ödül verdiği törende sağlık desteği verdi.



Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin 50. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 19702020 yılları arasında Denizli'nin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan isimleri ödüllendirmek için düzenlenen tören Nihat Zeybekçi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay'ın açılış konuşması ile başlayan ödül töreni Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in gecenin önemine dair konuşmaları ile devam etti. Denizli'deki önemli isimleri bir araya getiren ve yoğun katılımlı geçen etkinliğe Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık desteği verdi.



Hastanenin hijyen kitleleri hediye edildi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri, pandemi önlemleri alınarak gerçekleşen etkinlikte tüm davetlilerin ateşlerini tek tek ölçerek HES kodu sorgularını gerçekleştirdi. Etkinlik alanında 38 dereceden yüksek ateşi bulunan misafirlere en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri konusunda bilgilendirmeler yapılırken, sağlık ekipleri tarafından sık sık maske ve mesafe hatırlatmaları geçildi. Aralarında Başkan Zolan, Vali Ali Fuat Atik, Başkan Avni Örki, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’ün de olduğu misafirlere etkinlik sonunda hastanenin Evde Sağlık Ekibi tarafından hijyen kitleri hediye edildi.



Gecede anlamlı hediye

Gecede, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin geçtiğimiz Aralık ayında korona virüsten hayatını kaybeden merhum Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı'ya da sağlık alanında Denizli’ye sunduğu katkılardan dolayı Onur Ödülü verildi. Ödülü, Merhum Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı adına hastanenin Başhemşire Yardımcısı Güzide Gül Tuna aldı. Tuna, Merhum Başhekim Dr. Ahmet Bacanlı'nın Onur Ödülü'nü Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın elinden aldı. Başkan Doğan, ödülü takdim ederken gözyaşlarını tutamayan Başhemşire Yardımcısı Tuna'ya teselli ve temennilerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.