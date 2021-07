Pamukkale Belediyesi can dostları için kampanya düzenledi Pamukkale Belediyesi, yangınlarda zarar gören hayvanları unutmadı Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “Kampanyamıza tüm halkımızın katılımını bekliyoruz”

Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yangınlarla ilgili yardım kampanyası başlatan Pamukkale Belediyesi, aynı yangınlarda zarar gören hayvanları da unutmadı. Yaralı hayvanların tedavisinde kullanılacak tıbbi malzeme ve mamalar Pamukkale Belediyesi Sosyal Market aracılığıyla yangın bölgelerine gönderilecek.



Ülke genelinde farklı illerde meydana gelen 100’e yakın yangın yürekleri dağladı. Can kayıplarının yanı sıra binlerce hektar ormanın yok olduğu yangınlardan hayvanlar da olumsuz etkilendi. Doğal yaşam alanları olan ormanlar yanarken birçok canlı da yanarak can verdi, birçok hayvan da yaralandı. Yangın bölgeleri için anında harekete geçen ve gerekli olan malzemeleri bölgeye ulaştıran Pamukkale Belediyesi, can dostları olan hayvanları da unutmadı. Pamukkale Belediyesi, yangında zarar gören hayvanların tedavisi için gerekli olan tıbbi malzemeler ve hayvanların beslenmesi için kullanılacak olan mamaları Sosyal Market aracılığıyla topluyor. Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında oluşturulan yardım toplama merkezine ‘Haydi Pamukkale! Can Dostlarımız İçin Tıbbi Malzeme ve Mama Desteği” kampanyası çerçevesinde vatandaşlar tıbbi malzeme ve mama bağışında bulunabilecekler. Konuyla ilgili olarak 444 92 20 nolu telefondan da iletişim sağlanabilir.



“Kampanyamıza tüm halkımızın katılımını bekliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yangınların yürekleri dağladığını ifade ederek; “Ülkemizin farklı illerinde meydana gelen yangınlar herkes gibi bizleri de üzdü. Hektarlarca orman yok olurken, can kayıplarımız da oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Yangınların etkilediği sadece insanlarımız değil doğal yaşamın parçası olan can dostlarımız da oldu. Pamukkale Belediyesi olarak yangınlarda zarar gören hayvanların tedavisi için gerekli olan tıbbi malzemeler ve mamaları Sosyal Market aracılığıyla toplayarak yangın bölgelerine göndereceğiz. Bu kampanyamıza tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.

