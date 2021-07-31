Yeniden kapanmamanın tek yolu aşı olmak

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, artan karona virüs vakalarına dikkat çekerek, herkesi aşı olmaya çağırdı.



Denizli Ticaret Odası’nın temmuz ayı meclis toplantısı, hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın gündem görüşmelerini tamamlamasının ardından, meclis kürsüsünden DTO meclis üyelerine seslenen Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sözlerine son günlerde sınırlarımızın güvenliği için görev yaparken şehit olan askerlerimize rahmet, aileleri ile milletimize başsağlığı dileyerek başladı. Ardından son bir aylık faaliyetlerini aktardı; ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.





Odalarının meclis kürsüsünden Denizli’ye seslenen DTO Başkanı Erdoğan, "Covid19 pandemisinin en çetin günlerinde karşı karşıya kaldığımız kısıtlamalar, hayatımızı her alanda zorlaştırdı. İşlerimiz sekteye uğradı. Bazı iş yerlerimizi kapatmak zorunda kaldık ve kazancımızdan olduk. Tekrar o günleri yaşamamak için, hastalanmamak, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için mutlaka aşı olalım. Yeniden evlere kapanmamanın, iş yerlerimizi kapatmamanın tek yolu aşı olmak; bu gerçeği unutmayalım" dedi.



Başkan Erdoğan bu arada pandemi nedeniyle ortaya çıkan finansman sıkıntısını aşmak için odalarının tüm kaynaklarını üyelerine açtıklarını ve Nefes Kredisi olarak 2 ayda 95 milyon 216 bin lira dağıttıklarını açıkladı.



Başkan Erdoğan, DTO kaynaklarının tamamını üyelerinin istifadesine sunduklarını, bu kapsamda TOBB’un öncülüğünde başlattıkları Nefes Kredisi uygulamasında bu yıl 95 milyon 216 bin TL dağıtıldığını açıkladı. Şu ana kadar ilgili bankalara başvuranlardan şartları tutan 672 işletmenin bu imkândan faydalandığını da sözlerine ekledi. Meclis üyeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istihdam verilerini de paylaşan Başkan Erdoğan, “Şehrimizdeki istihdama baktığımızda, resmi kayıtlara göre, geçen yıl nisanda 204 bin 268 olan 4/A kapsamındaki aktif sigortalımız, bu yıl nisanda 238 bin 2’ye ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 16’lık bir artış kaydedildi. Denizli Organize Sanayi Bölgemizde üretimde kullandığımız enerji kaynaklarımız doğal gaz ile elektrik tüketimi de mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 arttı.” diye konuştu.



İş dünyasının beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteğinin devam etmesini sağlayan yasal düzenlemenin TBMM’de kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Başkan Erdoğan, “Bu konudaki taleplerimizi ilettiğimiz ve beklentimizi karşılıksız bırakmayan başta Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanımız sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Vedat Bilgin ve milletvekillerimize teşekkür ederiz.” dedi.



“Rekabet, dijital platformlara kaydı”

Pandemide dijital dönüşüme uyum sağlayarak dijital platformlardan satış yapan sektörler ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi sektörlerin ivmesinin çok yükseldiğini ifade eden Başkan Erdoğan, “Rekabet, dijital platformlara kaydı… Ülkemizde, eticaret üzerinden verilen ürün ve hizmet siparişi, günlük 6,2 milyon adede ulaştı. Kargo taşımacılığı da korona virüsle hız kazandı ve altın çağını yaşadı; yaşıyor. Lojistik Güven Endeksi, 2021 yılı nisanhaziran döneminde, bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 9 arttı. Endeks, yayımlandığı günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gelecek Dönem Beklenti Endeksi ise bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 5 arttı.” dedi.

Eticaretin her geçen gün daha da önem kazandığının altını çizen Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası’nda bununla ilgili çalışmalar da yürüttüklerini kaydetti. “2021’in ilk 6 ayında, ülkemizde internet üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 76 artış oldu” diyen Başkan Erdoğan, kartlı harcamaların da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttığına işaret etti.



“Bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı yakalayabiliriz”

Denizlili sanayicilerin, haziranda 461 milyon 337 bin dolarlık ihracat yaptığını söyleyen Başkan Uğur Erdoğan, “İhracatta, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 88’lik bir artış yakaladık. Yılın ilk yarısındaki ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 6 aylık ihracatımız 2 milyar 138 milyon 605 bin dolar oldu. Aynı ivmeyi sürdürebilirsek, ilk kez bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı yakalayabiliriz hatta aşabiliriz de. Denizli olarak, yılın ilk 6 ayında 169 ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızda ilk üç ülke İngiltere, ABD ve Almanya oldu. İngiltere’ye ihracatımızda yüzde 128, ABD’ye ihracatımızda yüzde 113, İtalya’ya ihracatımızda yüzde 73, Fransa’ya ihracatımızda ise yüzde 63 artışa imza attık. Haziranda Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımız da yüzde 59 arttı. İlk 6 ayda en fazla ihracat yapan sektörümüz tekstil ve konfeksiyondaki artışımız yüzde 51’i buldu. Oransal olarak en fazla artış ise yüzde 85 ile elektrik elektronikte. Onu yüzde 82 ile çelik, yüzde 80 ile demir ve demir dışı metallerdeki ihracatımız izledi. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımızdaki artış ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48’e ulaştı” dedi.



Denizli’nin en çok değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı için ithalat yaptığını da dile getiren Başkan Erdoğan, “Yılın ilk 5 ayında 896 milyon 784 bin dolarlık ithalat yaptık; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62’lik artış oldu. Aylık ithalatımız ise 206 milyon 983 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı ayına göre artışımız yüzde 91. İthalat verileri de önemli; çünkü hammadde olarak ithalata dayalı bir sanayimiz de var. Yılın ilk 5 ayında en çok ithalat yaptığımız sektör, ithalatımızdaki payı yüzde 47’ye ulaşan değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. İkinci sıradaki ana demir ve çelik imalatı ithalatındaki artış ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 240 ile en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 ayında en çok ithalat yaptığımız ülke, 184 milyon 890 bin 224 dolarla Rusya Federasyonu. O’nu, Kazakistan izledi. Üçüncü sırada ise Bulgaristan yer aldı. İthalatımızda en yüksek artış, Umman’dan alınan ürünlerde oldu. O’nu sırasıyla Mısır, Bulgaristan, Özbekistan ve Almanya izledi.” diye konuştu.



DTO, yılın ilk yarısında 864 üye daha kazandı



Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısının 241’e ulaştığını ve bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranının yüzde 63,17 olduğunu da açıkladı. Erdoğan, “Bunlar arasında 45 firmayla İran ilk sırada; Almanya ise 44 firmayla ikinci. Haziranda, odamıza 151 yeni firma kaydettik. Yılın ilk yarısında 864 üye daha kazandık. Geçen ay, 46 firmamız kaydını sildirdi. 10 firmamız ise tasfiye sürecine girdi. Üye profilimizde, 9.162 işletmeyle en çok limitet şirketler yer alıyor. Sayıları 6.950’yi bulan hakiki şahıs firmalarımız ise ikinci sırada. Anonim şirketlerimiz, 2.319 firma ile üçüncü.” dedi.



Öte yandan, marka ve patent başvurularındaki artışın dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, “Denizli olarak endüstriyel tasarım başvurularımızda yüzde 183 artış yakaladık. Faydalı model başvurularımız yüzde 75, patent başvurularımız yüzde 50, marka başvurularımız da yüzde 30 arttı. Ülke genelinde ise yılın ilk yarısındaki yerli patent başvurularında yüzde 13, faydalı modelde yüzde 40, marka ve tasarımda yüzde 37, coğrafi işaret başvurularında ise yüzde 79 artış oldu.” dedi.



Küresel gıda fiyatları, 12 ay sonra ilk kez düştü



Konuşmasında dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyoekonomik gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, yurt içinde, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 19'da sabit tutması ile asgari ücret desteğinin 2021 yılında devam edecek olmasının; yurt dışında ise küresel gıda fiyatları ve Euro Bölgesi ile Avrupa Birliği'ne dair verilerin dikkat çeken gelişmeler olduğunu aktardı. Başkan Erdoğan, “Küresel gıda fiyatları, 12 aylık kesintisiz yükselişinin ardından haziranda ilk kez düştü. En büyük pazarımız olan Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'ndeki perakende satışlar, mayısta aylık bazda yükseldi. Euro Bölgesi’ndeki fiyat artışları arz kısıtları nedeniyle rekor seviyeye tırmanırken, istihdam büyümesi rekor kırdı. Ancak, Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi ekonomik beklenti endeksi ise geriledi.” diye konuştu.



Başkan Erdoğan, Türkiye’nin, geçen yıl pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüdüğünü, yılın ilk çeyreğine bakıldığında yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı yakalandığını da dile getirdi. Erdoğan, “Yılın ikinci çeyreğinde ise çok daha yüksek bir büyüme bekleniyor. Tahminler, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 20'ye yakın bir oranda büyüyebileceği yönünde. Bu dönemde sevindirici bir diğer gelişme ise, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatımızdaki artışımız oldu.” dedi.



Sanayi üretimi, beklentilerin de üzerinde büyüdü

Güncel ekonomik verileri de paylaşan Başkan Erdoğan, “Reel kesim güven endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 21 puan birden arttı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 10 puandan fazla arttı; son 1,5 yılın zirvesine ulaştı. Türkiye limanlarında yılın ilk yarısında elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, yük miktarı da yüzde 5 arttı. İhracatımızda aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarına ulaştık. Ülke ihracatımız, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 arttı; 19 milyar 773 milyon 242 bin dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki artış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oldu. İthalatımız da mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 arttı; 20 milyar 626 milyon 964 bin dolar oldu. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı.” diye konuştu.



Reel kesim güven endeksi, son 9 yılın zirvesinde

Korona virüs salgını nedeniyle tekrar başlatılan kısıtlamaların gevşetilmesiyle, Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin haziranda yükselerek yeniden büyümeye işaret ettiğini de söyleyen Başkan Erdoğan, “Güven Endeksi, haziranda hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde artış kaydetti. Reel Kesim Güven Endeksi, son 9 yılın zirvesinde; temmuzda 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam Ciro Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3, geçen yılın aynı göre yüzde 78 arttı. Sektörler bazında incelendiğinde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 99, ticaret ciro endeksi yüzde 70, hizmet ciro endeksi yüzde 74, inşaat ciro endeksi yüzde 50 yükseldi. Mayısta perakende satış hacmimiz, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 artış gösterdi. Tüm bu veriler, sektörlerimizin iyi yolda olduğunun birer göstergesidir.” dedi.



Konut almak için gereken paranın maliyeti oldukça arttı

Son olarak “Konut alımlarında kredi kullanımı en düşük, peşinat kullanımı ise en yüksek seviyede ve konut almak isteyenler için paranın maliyetinin geçmişe göre en yüksek olduğu bir dönemdeyiz” diyen Başkan Erdoğan, konut satışlarının ülke genelinde haziranda geçen yılın ayın ayına göre yüzde 29 azalsa da bir önceki aya göre ikiye katlandığını ifade etti. Erdoğan, “Yeni konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 32 artış gösterdi. Yeni olmayan konut fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 28. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi’ndeki yıllık reel artış oranı, yüzde 11 oldu. Endeks, mayısta nisana göre yüzde 4 yükseldi.” diyerek, sözlerini tamamladı.

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