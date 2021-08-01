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Romanyalı misafirler Çameli kültürünü tanıdı Romanyalı başkan, beğendiği yönetim sistemini ülkesinde uygulayacak

İHA

Romanyalı misafirler Çameli kültürünü tanıdı Romanyalı başkan, beğendiği yönetim sistemini ülkesinde uygulayacak

Denizli’nin Çameli ilçesine ‘Avrupa Birliği Leader Projesi’ kapsamında 6’sı belediye başkanı olmak üzere toplamda 26 kişi Romanya’dan geldi. Coğrafi ve kültürel özelliklerin tanıtımının amaçlandığı projedeki misafirlere Başkan Cengiz Arslan eşlik etti.

Avrupa Birliği Leader Projesi ile Romanya’dan 6’sı belediye başkanı olmak üzere 26 kişi Çameli ilçesinde geldi. Misafirler ilk olarak Çameli Taş Konaklar’a varış yaparak hazırlıklarını gerçekleştirdi. Bölgenin kültürel ve coğrafi özelliklerinin tanıtılma amacı olduğu projede gelen misafirleri ise Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan karşıladı. Burada yapılan konuşmalar ardından bölgenin kültürel kahvaltılarını tadan misafirler, Çameli Kaymakamlığı’na giderek buradan bilgiler aldı. Sonrasında ise Başkan Arslan, misafirlerini makamında ağırlayarak onlara daha önce hiç içmediği Türk kahvesi ve Çameli cevizinden ikram etti. Romanya başkanları ilçesinin yönetim şekli ve halkın geçim kaynağı hakkında Başkan Arslan’dan detaylı bilgi alarak sistemi beğendiklerini ve kendi ülkelerinde ise yapılan bu uygulamalardan yapacaklarını ifade etti. Misafirler ardından ilçenin kültürel bölgelerini gezmeye devam ederek 'Sevgi Eli' sitemini öğrenip farklı bilgiler edindi.

Farklı ülkelerden misafirler gelmeye devam edecek
Avrupa Birliği Leader Projesi ile kültürel tanıtımın amaçlandığı gezide farklı ülkelerden yeni misafirlerin geleceği belirtildi. İlk iki ay içerisinde Yunanistan ve Bulgaristan’dan da proje kapsamında misafirler ülkeye giriş yapacakken, bu sayede ise kültürel ve coğrafi yönetim şeklinin daha iyi gösterilmesi hedefleniyor.

“Ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz”
Kültürlerini en iyi şekilde tanıtacaklarını ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Avrupa Birliği Leader Projesi kapsamında Romanya’dan 6’sı belediye başkanı olmak üzere 26 arkadaşımızla ortak kültür tanıtım projelerimizi ilk Çameli’de başladık. Bu ay Çamelimizin, Denizlimizin ve ülkemizin kültürünü arkadaşlarımıza göstereceğiz. Gelecek ay Yunanistan’da bir sonraki ay ise Bulgaristan’da. Gelecek yılda Romanya’da kültür tanıtımları ile ilgili faaliyetlerimiz devam edecek. Buradaki amacımız hem ülkemizin tanıtımını, coğrafyamızın kültürünü özellikle balkan ülkelerine paylaşmak. Balkan ülkelerinde Osmanlı döneminden kalma bir kültür var. İnşallah bu Avrupa Birliği projesi ile ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Romanya’da yönettiğim bölgede uygulamaya çalışacağım”
Çameli ilçesinin büyük bir büyümü kat ettiğini belirten Smardan Belediye Başkanı Silvıu Zınıca, ülkesinde yönettiği bölgede bu tür uygulama yapacağını ifade ederek, “Çameli ilçesinde çok güzel çalışmalar yapılmış. Eko turizm ile bağlanmış. Çok güzel bir bölge. Farklı bölgelerde yaşadığımız için kültürlerimizde farklılıklar var. Siz Çameli’de büyük bir büyüme kat etmişsiniz. Bunu bende Romanya’da yönettiğim bölgede uygulamaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

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