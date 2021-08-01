Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

İzmir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Buldan ormanlık alanda gece saatlerinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli’nin Buldan ilçesi Yayla ve Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki çam ormanlarında gece saatlerinde yangın meydana geldi. Devriye görevini yürüten orman ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kısa sürede alevlere müdahale edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle alevler geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. 4 dekar alanın zarar gördüğü ormanlık alanda ekipler soğutma çalışmalarında sona geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.