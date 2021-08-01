Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik her yıl yaptığı öğrenim yardımının müracaatları 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlıyor. Başvurular www.denizli.bel.tr üzerinden sadece online olarak gerçekleştirilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı 20212022 eğitimöğretim yılı döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yaptığı öğrenim yardımının müracaatlarını 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlatıyor. Öğrenim yardımı müracaatları www.denizli.bel.tr resmi internet sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. 20 Eylül 2021'e kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak Büyükşehir Belediye ana hizmet binasında bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na teslim edecek. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 4 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 120 TL öğrenim yardımı olmak üzere toplam 4 milyon 800 bin lira destek verilecek.



Denizli merkez ve tüm ilçelerden başvurulabilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağı öğrenim yardımına Denizli merkez ile birlikte tüm ilçelerden başvuru yapılabilecek. Başvuruda alınacak şartlar şu şekilde açıklandı:

“Öğrencinin T.C. vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak"

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