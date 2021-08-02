Denizlili makineciler, Manavgat ve Marmaris’teki yangın mağdurlarına el uzattı

– Denizli’de Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD), Manavgat ve Marmaris’te yangından etkilenenler için sadece kendi üyelerinin katılacağı bir yardım kampanyası başlattı.

MAKSİAD üyeleri arasında başlatılan yardım kampanyası MAKİSAD Başkanı Mehmet Sarı, Başkan Yardımcısı Yavuz Aki ile Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Orpak’ın katıldığı toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

MAKSİAD olarak yangın bölgelerinden biri olan Marmaris’te incelemelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Sarı, “Yangınları gördükçe üzülüyoruz. Yüreğimiz dayanmıyor. Destek için bir araya geldik. Hafta sonu Marmaris ve çevresi ile İçmeler’de incelemeler yaptık. Vatandaşlarla görüştük. Kızılay, AFAD yetkilileri ile bölgede istişarelerde bulunduk. Marmaris Belediye Başkan Yardımcımızdan bilgiler aldık. Gerekli olan ihtiyaçlar neyse öğrendik” dedi.



Devletin tüm kurumları ile seferber olduğunu gördüklerini kaydeden Başkan Sarı “Yangın kontrol altına alınmış durumda. Köyler boşaltılmış. Mağduriyet büyük. Ayrıca Manavgat Belediye Başkanımız ve Özel Kalem Müdürü ile de görüştük. Orada gıda, iç çamaşırı, hayvan yemi ihtiyaçları var. zaman birlik zamanı. Elimizden geldiği kadar devlet ve milletimizin MAKSİAD olarak yanındayız. Bugün üyelerimizin katılacağı bir kampanya başlatıyoruz. Üyelerimiz maddi anlamda bağış yapabilir. Ya da ihtiyaçları tedarik edebilir. Bölgeye çadır, el feneri, yorgan, yastık, yanmaz çorap, yanmaz eldiven, gaz maskesi, havlu, iç çamaşırı, yanmaz çorap, yanmaz bot, eldiven gibi bizden istenen ve ihtiyaç olarak bildirilen malzemeleri en kısa sürede göndereceğiz” diye konuştu.



MAKİSAD Başkan Yardımcısı Yavuz Aki ise; “Mücadele veren tüm ekiplere Allah güç kuvvet versin. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Birlik beraberlik ile acıların üstesinden geleceğiz. Başta Marmaris ve Manavgat olmak üzere yangından mağdur olan kardeşlerimize çare olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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