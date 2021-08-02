Denizli’de başlayan orman yangını için halk seferber oldu

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Denizli’de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler bölgeye sevk edilirken vatandaşlar ise yangın bölgesine yardıma koşuyor.

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Buldan ilçesine bağlı mahallelerde ise orman yangınına müdahale için vatandaşları anons ile çağrıda bulunuldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor.

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