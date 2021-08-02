Denizli’de 2 ilçenin mahallelerinde su kesintisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Honaz içme suyu iletim hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle 3 Ağustos 2021 Salı günü Honaz ve Pamukkale ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Honaz içme suyu hatlarında yapılacak çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 3 Ağustos 2021 Salı günü 08.00 17.00 saatleri arasında Honaz ilçesinin Afşinbey, Hürriyet, Cumhuriyet, Hisar, Haydar, Ovacık, Karateke, ve Emirazizli Mahalleleri ile Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi’nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatlerden önce verilebileceği ifade edildi.

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