Buldan’da yapılacak festivaller valilik kararıyla iptal edildi

Buldan Belediyesi tarafından 678 Ağustos Yenicekent’te ve 131415 Ağustos da Buldan’da yapılması planlanan festivaller, pamdemi nedeniyle Denizli Valiliği tarafından iptal edildi.



Bu arada sosyal medya üzerinden uzun bir süredir alınan festival kararından dönülmesini isteyen vatandaşlar “Buldan Belediyesi ısrarla festivallerin yapılacağını, konser sanatçıların sahneye çıkış saatlerine kadar yapılan programları uygulayacaklarını duyuruyorlardı. Bizlerde sosyal medya üzerinden pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler yaşayan ülkemiz ve Buldan’da festivallerin salgının daha da artacağı endişemizi dile getiriyorduk. Ayrıca Manavgat, Marmaris ve Buldan’da peş peşe çıkan orman yangınlarıyla üzüntüler yaşadığımız şu dönemde festival yapmanın Buldan’a yakışmayacağını dile getiriyorduk. Ne yazık ki Buldan Belediyesi yanlışlıktan dönmedi ama Denizli Valimiz Ali Fuat Atik tarafından alınan kararla festival iptal edildi. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Çok doğru ve yerinde alınmış bir karardır” dedi.

Festival kararının iptal edildiğini duyuran Buldan Belediyesi de yaptığı açıklamada “Festivaller için ayrılan ödeneğimizin tamamını yangın bölgelerine göndereceğiz. Manavgat’ta Marmaris’te ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının yaralarını hep birlikte saracağız. Bütün umutlarımız, birçok ilimizde devam eden yangınların, daha fazla can kayıpları yaşanmadan kontrol altına alınması. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.

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