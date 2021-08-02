Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu

– Denizli’nin Buldan ilçesinde devam eden yangını kontrol altına çalışmalarına destek için giden çiftçinin traktör ve su tankeri, alevlerin arasında kalınca kül oldu.



Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.



Yangının başladığı noktaya yakın bölgede ikamet eden vatandaşlar, yapılan anonsların ardından yardıma koştu. Söndürme çalışmalarına destek için giden bir çift çiftçiye ait traktör ve su tankeri alevlerin arasında kalınca metal yığınına döndü. Araç sahibi son anda traktörden atlayıp uzaklaşarak canını kurtarmayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.