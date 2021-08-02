Denizli’de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve geride kalan 4 saatte yerleşim alanlarını tehdit ederek büyümeye devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Bölgedeki tüm helikopterlerin Antalya ve Muğla’da görevli olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangın geniş bir bölgeye yayılarak Alacaoğlu ve Derbent mahallelerine ulaştı. Rüzgarında etkisiyle büyüyerek devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.