Denizli'nin 2 projesi, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisine seçildi

Denizli'de imam hatip okullarının geliştirdiği 2 proje, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'ne seçildi. Proje imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlıyor.



Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi açılacak. Sergi Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin yaygınlaştırılması ve toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamalar imam hatip okulları tarafından hayata geçirilmesini hedefliyor.



5 Tematik Alan 381 Başvuru

Sergiye başvurular, akademik gelişim ve bilimsel faaliyet, sosyalkültürsanatspor, değerler eğitimi, kurumsal kapasite ve fiziki ortam, ARGE ve proje uygulamaları olmak üzere 5 tematik alanda yapıldı. Belirlenen tematik alanlardan Akademik gelişim ve bilimsel faaliyet alanına 101, sosyalkültürsanatspor alanına 117, değerler eğitimi alanına 90, kurumsal kapasite ve fiziki ortam alanına 28, ARGE ve proje uygulamaları alanına ise 45 olmak üzere toplam 381 başvuru yapıldı. Başvurular ise 20 Mayıs11 Haziran 2021 tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından birinci ve ikinci değerlendirme aşamasını geçen ve son aşamada Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 50 okul belirlendi. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı imam hatip okullarının geliştirdiği 2 proje İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'ne seçildi.



Çok farklı alanlara yayılan başarılar

İmam hatip okullarının toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarının yanında model uygulamalarıyla da öne çıktığını kaydeden Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve değerler eğitimi alanları açısından imam hatip okulları bir modeldir. Öğretim programlarının yapısı bunu açıkça ortaya koymaktadır. Okullarımız, program çeşitliliği çerçevesinde oldukça geniş bir yelpaze ortaya koymaktadır. Musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlardan fen ve sosyal bilimlere, çeşitli dillerden İslami ilimlere kadar hayatın her alanını içeren bir yaklaşımla şekilleniyor okullarımızın programları. Bilim, kültür ve teknoloji odaklı etkinliklerin ve projelerin öne çıkması da bununla bağlantılı. İmam hatip okullarımız, fiziki bakımdan da gelişmektedir” şeklinde konuştu.

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