Tavaslı gençler, Manavgat’taki yangın mağdurları için el ele verdi

– Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde yaşayan gençler, Manavgat'ta devam eden yangında zarara uğrayan çiftçiler için 2 tır yem, saman ve yonca topladı.

Tavas’ın Altınova Mahallesinde yaşayan gençler, Manavgat'ta devam eden yangında zarara uğrayan çiftçiler için harekete geçti. TavasAltınova Mahalle Muhtarı Bekir Kana’nın girişimleriyle koordine olan gençler, yardım sever Altınovalı çiftçilerden yangından mağdur olan üreticilere gönderilmek üzere 2 tır saman, yonca ve yem topladı.

Toplanan 2 tur yardım malzemesi Manavgat’a gönderilirken, Altınovalı gençler aynı yardım kampanyasını Marmaris’teki yangın mağdurlarını için yeniden başlattı.

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