Çameli ormanları korumak için seferber oldu Olası orman yangını için mahalleliler 24 saat nöbette

Denizli’nin Çameli ilçesinde artan orman yangınları sebebiyle 31 mahallede binlerce kişi 24 saat nöbet tutmaya başladı.

Türkiye genelinde arttan orman yangınları için çalışmalara devam ederken, birçok noktada ise vatandaşalar ve ekipler önlem almaya başladı. Çameli ilçesinde ise ormanlık alanın çok olmasıyla beraber olası yangın için önlemler en üst seviyede tutuluyor. Çameli Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı ve binlerce vatandaş gece gündüz demeden 31 mahallede 24 saat nöbet tutmaya başladı. Herhangi bir duman görüldüğünde haber alan ekipler kısa sürede müdahaleler ederken, ormanlık alana giren kişiler ise geri çevriliyor.

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