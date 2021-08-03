Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı

Bodrum'da bir yangın daha!

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülürken 2 hektar ormalık alan küle döndü.

Buldan'ın kırsal Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Köylüler de kazma, kürek ve çalılarla alevlere müdahalede bulunup, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan anonslarla diğer köylüler söndürme çalışmalarına destek olmaya çağrıldı. Alevlere 1, 5 saatlik çaba sonucunda söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün çıkan ve 12 saatte güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Ramazan ÇETİN

2021-08-03 13:44:16



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