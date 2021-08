Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarı elde ederek üniversite tercihi yapmaya hak kazanan gençlere ‘YKS Tercih Danışmalık Hizmeti’ verecek.



Merkezefendi Belediyesi YKS’de başarı elde eden öğrencilere tercih danışmanlık hizmeti verecek. Uzmanlar, öğrencilerin hedeflerindeki üniversiteye gidebilmeleri için doğru tercih yapmalarında yardımcı olacak. Öğrenciler, puan bilgileri ve gelecek hedefleri hakkında uzmanlardan fikir alış verişinde bulunacak, belirledikleri hedefler üzerinde tavsiyelerden faydalanacak. Gerçekleştirilecek hizmet, 4 Ağustos Çarşamba günü başlayıp 13 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek olan danışmanlık hizmeti, her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’de verilecek. Sadece randevu esasıyla ‘YKS Tercih Danışmanlık Hizmeti’ verileceği belirtildi.



“Her şey geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için”

Gençlerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin her zaman olduğu gibi bu önemli tercih döneminde de yanlarındayız. Gençlerimizin üniversite seçimlerinde en doğru tercihi yapabilmeleri adına danışmanlık hizmeti vereceğiz. Hedeflerindeki üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan gençlerimize, uzmanlarımızın vereceği tavsiye ve fikirler doğrultusunda destek ve yardımcı olacağız. Her şey geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için” diye konuştu.

