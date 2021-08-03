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Yangında son anda kurtulan ve traktörü yanan çiftçi: Aldığım nefes alev gibiydi

DHA

Yangında son anda kurtulan ve traktörü yanan çiftçi: Aldığım nefes alev gibiydi


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan traktörü ve su tankeri demir yığınına dönen Süleyman Köylüoğlu (44), yaşadıklarını "Kolumdaki derinin naylon gibi açıldığını gördüm. Sırtım yanmaya başladı. Aldığım nefes alev gibiydi. Zor da olsa traktörümü bırakıp kaçmayı başardım. Çok şükür canımızı kurtardık. Yine olsa hiç düşünmeden giderim" diye anlattı.
Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sırasında, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalleli de alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangının mahalleye ulaşmaması için vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNE YARDIMA KOŞTU, ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Söndürme çalışmalarına katılan evli ve bir çocuk babası Süleyman Köylüoğlu (44), yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken, traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri alevlerin arasında kalıp, gözünün önünde yanarak demir yığınına döndü. Kolları, sırtı ve ensesi yanan Köylüoğlu, bölgedeki sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.
'KOLUMDAKİ DERİNİN NAYLON GİBİ AÇILDIĞINI GÖRDÜM'
Ölümden dönen Köylüoğlu, yaşadığı mahallenin yanında çıkan yangını görünce panikle yardıma gittiğini söyledi. Evlerinin yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Köylüoğlu, "Su tankerimi doldurup söndürme çalışmalarına katıldım. Bir orman arazözü ve bir personeli alevlerin arasında gördüm. Feryat ediyor ve su istiyordu. Alevler arasındaki yangın söndürme ekibine yardım için su götürmek ve onu kurtarmak istedim. O alana gider gitmez alevler çok yükseldi. Yangının ortasında kaldım. Alevler sağ yanımdan geldi. Kolumdaki derinin naylon gibi açıldığını gördüm. Traktörümle manevra yapıp kaçmaya çalıştım, başaramadım. Sırtım yanmaya başladı. Aldığım nefes alev gibiydi. Çok zor da olsa traktörümü bırakarak kaçmayı başardım" dedi.
YANAN TRAKTÖRÜNÜN KREDİ BORCUNU YENİ BİTİRMİŞ
Yanan traktörünü banka kredisiyle aldığını, borcunu geçen yıl bitirdiğini dile getiren Köylüoğlu, "Bizimdi artık, sevinçliydik. Traktörümü orada alevlerin arasında bırakmak çok zor geldi ama mecburdum. Kaçarken, yanlış yöne koşuyor olabilirim diye de çok korktum. Kimseden yardım isteyemedim çünkü sesim de çıkmadı. Güçlükle koşarak canımı kurtarabildim" diye konuştu.
'YİNE BÖYLE BİR OLAY OLSA YİNE GİDERİM'
Traktörünün ailesinin bir parçası gibi gördüğünü kaydeden Köylüoğlu, "Çiftçi için traktör her şeydir. Maalesef başımıza böyle bir iş geldi üzgünüz. Çok şükür canımızı kurtardık. Yangın mahallemize ulaşmadığı için de sevinçliyiz. Yine böyle bir olay olsa hiç düşünmeden giderim. Bu ormanlar bizim. Ekipler bizim için mücadele ediyor. Hayatını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT
2021-08-03 16:06:40

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