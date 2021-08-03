Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (3) 

Bodrum'da bir yangın daha!

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-08-03 18:25:20



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