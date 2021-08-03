Tavas'ta orman yangını

Bodrum'da bir yangın daha!

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Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/TAVAS (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Tavas ilçesi Çakıroluk Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Ormanlık alandan yükselen duman kent merkezinden görülürken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT

2021-08-03 19:14:44



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