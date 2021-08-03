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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavas'ta orman yangını (2)

DHA

Tavas'ta orman yangını (2)


KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi´ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi ile karadan müdahale edildi. Kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangına 2 helikopter de havadan destek verdi. Mahalle sakinleriyle birlikte kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgeye akın eden vatandaşlar, kazma ve küreklerle alevlerin yayılmaması için çabaladı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ise yangın bölgesine su başta olmak üzere temel gıda malzemesi gönderdi. Özel şirketlere ait beton mikserleri de yangına su taşıdı. Yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin kent merkezine yakın bir noktadaki Zeytinyayla Mevkiine doğru ilerleyişinin de önüne geçildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
VALİ ATİK: KISMEN DE OLSA KONTROL ALDIK
Yangın bölgesinde incelemelerini sürdüren Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Tavas ilçesinin ormanlık alanında çıkan yangını söndürmek için görevlilerin yoğun bir şekilde çalışma yaptığını söyledi. Yangına tüm kamu ve kuruluşlarının imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Atik, "Yangını kontrol almak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Sağ olsun Denizlili vatandaşlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar. Ellerindeki tüm araç ve gereçlerle ekiplerin çalışmalarına destek oluyorlar. Şu anda yangını kısmen de olsa kontrol aldık. Sabah olduğu zaman helikopterlerin manevra yapma durumu olunca yukarıdan müdahaleyle yangını çok büyümeden kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerine başlayacağız" dedi.
'DÜN BAŞKAN ZOLAN İLE BİRLİKTE İKİ ALEVİN ORTASINDA KALDIK'
Atik, yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeci grubunun da destek verdiğini ifade ederek, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz hem Buldan hem de Tavas ilçesindeki yangında çalışıyorlar. Yangınlarda büyük mücadele veren itfaiye görevlilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten profesyonel olarak orman teşkilatına faydalar sağlıyorlar. Vatandaşımızdan Allah bin kere razı olsun. Dün Başkan Zolan ile birlikte iki alevin ortasında kaldık. Bu bizim görevimiz, bunu yapacağız. Vatandaşımıza ve bu ülkeye borcumuz. Elbette ki gideceğiz. İtfaiyeci kardeşlerimiz gidiyorsa bizde bu işi yönlendiren kişiler olarak orada olmak zorundayız" diye konuştu.
BAŞKAN ZOLAN: VATANDAŞLARIMIZ ORMANINA SAHİP ÇIKIYOR
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ise kentte 2 gündür yangınlara karşı mücadele ettiklerini belirtti. Buldan ilçesinde dün (Pazartesi) başlayan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının tekrar büyüdüğünü ifade eden Zolan, buradaki alevlerin de kontrol altına alındığını açıkladı. Tavas ilçesinde çıkan yangında da vatandaşların seferber olduğunu dile getiren Zolan, "Burada başlayan yangının çevresinde geniş ormanlık alanlar var. Kontrol edememiş olsak yayılma riski taşıyordu. İlk andan itibaren araçlarımız ile intikal ettik. Zeytinyayla Mevkii ve Bağbaşı Yaylası'na ilerleme söz konusuydu. Şu an itibariyle o bölge kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Tedbirli halde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Traktörü, kazması ve küreği ile çalışmalara katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ormanına sahip çıkıyor. 'Yangını tamamen kontrol altına alabildik' diyebilmek için sabahı görmek gerekiyor. Sabah saatlerinde helikopterler tekrar çalışma yapacak" dedi. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de canla başla görev yapan tüm ekiplere teşekkür ettiğini diye getirdi.Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN
2021-08-03 23:58:52

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