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Denizlispor'da yeni Başkan Mehhmet Uz oldu

DHA

Denizlispor'da yeni Başkan Mehhmet Uz oldu


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig eakiplerinden Denizlispor'un yeni başkanı Mehmet Uz oldu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında, tek listeyle seçime gidildi. Yapılan oylamada, Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi. Uz, yaptığı konuşmada kulübü, sportif, mali ve yönetim anlamında iyi bir yere getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Benim gibi kulübümüze gönül vermiş taraftarımızın ve arkadaşlarımın ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camia olarak eski ve yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlikte başarıya ulaşır, yarınlara umutla bakabiliriz. Değerli arkadaşlar, ben birçok kurumda görev aldım ama hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Bu önemli görev de kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim" dedi.
Mehmet Uz'un listesi şu isimlerden oluşuyor: "Muhammed Üstek, Fethi Akcan, Ahmet Selvi, Taner Atilla, Veli Çıtışlı, Erol Çalık, Hikmet Olgun, Ahmet Aşıkoğlu, Necip İrdem, Erdinç Bilge, İsmet Kaya, İhsan Niyaz, Recep Dayı, Nevzat Yılmaz."DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-08-04 11:30:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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