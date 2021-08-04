Hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı

Bakanlık tarafından 2021 yılında yayınlanan Damızlık KoçTeke Alımı yüzde 50 Hibe Desteklemesi kapsamında Denizli’de bulunan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine Anadolu Merinosu ırkı damızlık koç dağıtım töreni yapıldı.



Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine bakanlık tarafından destekleme kapsamında 12 yetiştiriciye 24 tane Anadolu Merinosu ırkı damızlık koç dağıtıldı. Destekleme sayesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin artırılması amaçlanırken, kırsal alanda gelir kaynaklarının büyütülmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, yetiştiriciler bu destekle yerle üretime teşvik edildiğini ifade ederek, “Bakanlığımız tarafından küçükbaş hayvancılığımıza yapılan desteklemeler sayesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca dağıtımı yapılan damızlık koçlar ile işletmelerde bulunan hayvanların et, süt ve döl verimlerini artırmak, kan tazelemek, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır. İlimiz yetiştiricilerine dağıtımı yapılan koçların hayırlı olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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