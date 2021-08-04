Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

"Bu acıyla ayakta kalmak çok zor"

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Denizli’de seyir halindeki otomobil hareket halindeyken alevlere teslim oldu. Sürücüsü son anda araçtan inerek yanmaktan kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.



Denizli de Ankara asfaltı üzerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Kullandığı araçtan duman çıktığını gören sürücü son anda otomobilden inerek yanmaktan kurtuldu. Araç yangınını gören sürücüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa surede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç yangını söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Araç yangını nedeniyle karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

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