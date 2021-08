Pamukkale her an teyakkuzda

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan Ege ve Akdeniz’de bir çok ilde meydana gelen orman yangınları Denizli’nin Buldan ve Tavas ilçelerinde de yaşandı. Pamukkale Belediyesi orman yangınları yaşanan yerlerde çalışmalara destek verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ülke olarak zor bir sınavdan geçiyoruz. Devletimizle el ele vererek bir ve beraber bu yangınların sönmesini de sağlayacağız” dedi.

İlk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayıp daha sonra Muğla başta olmak üzere ülkemizin çeşitli illerinde ve Denizli’de de meydana gelen orman yangınları yürekleri dağlıyor. Pamukkale Belediyesi ilk günden itibaren yangın bölgelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve araçlarla çalışmalara destek oluyor. Önceki gün Buldan’ın Türlübey Mahallesi yakınlarında çıkan yangında çalışmalara katkı sağlayan Pamukkale Belediyesi, dün Tavas’ın Pınarlık mahallesinde başlayan yangında da aktif olarak görev aldı. Yangılarda 2 arazöz, 1 greyder, 5 iş makinesi, 1 tanker, 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından 50 kişilik Yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yangın haberini alır almaz Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na giderek durumla ilgili bilgi aldı. Yangının bölgeye uzak bir yerde çıktığını gören Başkan Örki, Pınarlık Mahallesine giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler gece boyunca yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya devam etti.

“Ekiplerimizle mücadeleye her an hazırız”

Yangıda etkilenen hayvanlara mama ve yem desteğinin sağlandığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle ve elimizdeki mevcut araç gereçlerle her an teyakkuz halindeyiz. İlimiz genelinde de, çıkabilecek olası yangınlar için hazırlıklıyız. Buldan ve Tavas ilçelerimizdeki yangınlara bizzat ekiplerimizle birlikte söndürme çalışmalarına katıldık. Şükür ki, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarında da destek olduk. İlk günden bu yana Sosyal Market’imiz ve vatandaşlarımızın da desteğiyle yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi, can dostlarımız için mama ve yem destekleri veriyoruz. Yardım noktamızda bunları yangın bölgelerindeki ilgili kişilerle irtibat haline geçerek, malzemeleri ihtiyaca göre belirleyerek bölge bölge gönderimini sağlıyoruz. Kampanyalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Temennimiz o dur ki, artık yangın haberi almayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.