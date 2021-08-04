Denizlispor’da devir teslim yapıldı

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Denizlispor’da dün gerçekleşen toplantıda başkan olan Mehmet Uz ve yönetimi görevi devraldı.

Denizlispor’da başkanlık devirteslim töreni Haluk Ulusoy Tesisleri Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Devirteslim törenine Denizlispor eski Başkanı Ali Çetin, yeni başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan devirteslim töreninde eski Başkan Ali Çetin, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Mehmet Uz ise hizmetlerinden dolayı Ali Çetin’e teşekkürlerini belirtti.

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