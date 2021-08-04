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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Belediyesinden yangın bölgelerine destek

İHA

Merkezefendi Belediyesinden yangın bölgelerine destek

Merkezefendi Belediyesi yangın bölgesindekilere destek olmak için vatandaşların Merkezefendi Kültür Merkezi’ne getirdiği kazma, kürek, el ve kafa feneri, su ve temel ihtiyaç malzemelerini araçlarla yolladı.
Merkezefendi Belediyesi’nin yangından etkilenenler için başlattığı dayanışma hareketi devam ediyor. Bu kapsamda yangın bölgesindekilere destek olmak için vatandaşların Merkezefendi Kültür Merkezi’ne getirdiği kazma, kürek, el ve kafa feneri, su, temel ihtiyaç malzemeleri, çocuk bezi, çocuk, yetişkin ve yaşlı kıyafeti, iç çamaşır, yanmaz eldiven ve ayakkabı, yanık kremleri, elektrikli testere ve yangın tüpleri ile belediye bünyesinde bulunan malzemeler araçlara yüklendi. Yardım malzemesi dolu araç Marmaris ve Bodrum’a ulaşmak üzere yola çıktı. Ayrıca görevli Merkezefendi Belediye personeli yangın bölgelerindeki çalışmalara, yangın söndürme işlemlerine ve yangından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ülkemizin birçok bölgesinde ne yazık ki ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Başlatmış olduğumuz dayanışma hareketimize hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Tüm hemşehrilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yangınla mücadele eden ekiplere ve vatandaşlara destek olma amacıyla araçlarımız yangın bölgelerine gidiyor. Bu büyük felaketten kenetlenerek, dayanışma içinde çıkacağız, hep birlikte çıkacağız. İmkanlarımız doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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