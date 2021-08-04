Denizlispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

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Denizlispor’un 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Denizlispor’un 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim ilk toplantısını yaptı. Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştiren Denizlispor yönetiminde Muhammed Üstek, Ahmet Selvi ve Fethi Akcan başkan yardımcılığına seçildi.

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