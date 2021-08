YKS’de iyi bir puan almak kadar doğru tercih de önemli

– Kişisel Gelişim Uzmanı Kamil Vüsal Paşayev, YKS tercihi yapacak öğrencileri; “İyi bir puana sahip olmak kadar, doğru bir tercih yapmak da önemli” sözleriyle uyardı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Kamil Vüsal Paşayev, 520 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS tercihlerine ilişkin önemli açıklama ve tavsiyelerde bulundu. İyi bir puana sahip olmak kadar doğru bir tercih yapmanın önemli olduğunun altını çizen Paşayev; “Bu yıl YKS’ye 2 milyon 592 bin 390

üniversite adayı başvurdu. Bunlardan yaklaşık 1 milyonu 150 puanlık barajı geçemedi. Ve bu yıl sadece 650 bin aday 4 yıllık bir fakülte tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca 2021 YKS'de 4050 bininci olmayı bekleyen üniversite adayları ilk 510 bine yerleşti. Sıralamalar bu yıl sürprizin de ötesinde şekillendi. Barajı geçen her üniversite adayı için bu çok güzel bir avantaj oldu. Tüm puan türleri ve TYT veya AYT tercihi yapacak olan her aday bu sıralama sonucundan büyük ölçüde etkilenecek. Bu yüzden üniversite adaylarının tercih yaparken profesyonel eğitim danışmanlarından veya eğitim uzmanlarından destek almaları daha sağlıklı olur” dedi.



“Tercih yapmadan üniversite şartlarını inceleyin”

YKS tercihini kendisi yapacak olan üniversite adaylarına bu sürecin ciddiye alınmasının önem arz ettiğine vurgu yapan Paşayev; “Üniversite adayları YKS tercih sürecinde tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM tarafından yayınlanan programlar ve kontenjanlar kılavuzunu ayrıntılı bir şekilde incelemelidir. Her aday, YKS tercihi yapmadan önce üniversitelerin şartlarını incelemeli ve tercihini bu şartlara göre yapmalıdır. Çünkü bu bizzat öğrencilerin sorumluluğunda olan bir konudur. Tercih başvuruları internet üzerinden gerçekleşeceği için ilan edilen tercih süreci – 520 Ağustos – takip edilmeli, başvuru süresi kaçırılmamalıdır. Adaylar puanları ile mezun oldukları okul türlerini dikkate almalı ve buna göre tercih yapmalıdır. Tercih sırası bu süreçte en önemli konudur. Bu yüzden tercih yaparken en çok istediğiniz ve puanınızın da uygun göründüğü bölümden başlayarak adım adım tercih listenizi belirlemelisiniz. En önemli dikkat edilmesi gereken nokta ise adayın ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmasıdır. Puandan çok ilgi ve yetenekleriniz sizin için belirleyici olmalıdır. Çünkü ilgi ve yeteneğinizin olmadığı bölümlere yönelir ve bu bölümlerden birini tercih ederseniz ilerde pişmanlık yaşayabilir veya üstesinden gelemeyebilirsiniz. Bu gerçeği aklınızdan çıkarmadan YKS sınav ve tercih sürecini yönetmelisiniz. Çünkü insan sevdiği bir mesleği yaparsa mutlu ve başarılı olur” ifadelerini kullandı.



“Asla pes etmeyin”

“Her aday tercih yapmak zorunda değil” diyen Paşayev, şu uyarılarda bulundu:

“Puanınız belirlediğiniz hedef bölüme veya üniversiteye yetmiyorsa bir sene daha mezuna kalınabilir, sınava yönelik tekrar çalışılabilir ve tekrar sınava girilebilirsiniz. Mezuna kalmak sizin başarısız olmanız anlamına gelmez. Bu motivasyon kaybınıza da neden olmamalı. Çünkü bazen başarılı olmak için daha fazla çaba harcamamız gerekir. En önemli pes etmemektir. Çünkü pes etmek insan doğasına yapılan en büyük ihanettir. Unutmayın; teslim olanlar değil savaşanlar savaşı kazanır”

