Başkan Zolan, kahraman çiftçiye yeni bir traktör alacak Destek için gittiği yangında traktörü yanan çiftçiye yeni traktörünü Başkan Zolan alacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan traktörü demir yığınına dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu’na yeni traktör alacakları müjdesini verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos 2021 tarihinde Buldan ilçesi Türlübey Mahallesindeki orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında traktörü ile birlikte kalarak ölümden son anda kurtulan çiftçi Süleyman Köylüoğlu’na yeni traktör alacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tankerle su taşırken ölümden dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu’nu Türlübey Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Köylüoğlu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Osman Zolan, çiftçi Süleyman Köylüoğlu’nun orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak demir yığınına dönen traktörün yerine yeni traktör alacakları müjdesini paylaştı.



“Süleyman kardeşimiz, köyüne, ormanına, vatanına sahip çıkmak için kendini ortaya koydu”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını söyleyen Başkan Osman Zolan, kolları yanan Köylüoğlu’ndan sağlık durumunu ihmal etmemesini istedi. Başkan Zolan, “Süleyman kardeşimiz, köyüne, ormanına, vatanına sahip çıkmak için kendini ortaya koydu. Vicdanı, vatan sevgisi, ahlakı ile örnek bir kardeşimiz kendisinden Allah razı olsun. Sen traktörünü keyif için yakmadın. Düşündük, değerlendirdik, sen köyünü, vatanı, ağaçları ve ormanı kurtarmak için bu fedakârlığı yaptın” dedi.



“Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalmayacağız”

Buldan’daki yangınla mücadelede canını ortaya koyarak yardıma koşan Süleyman Köylüoğlu’na teşekkür eden Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, “ Süleyman kardeşimin ne yazık ki traktörü yandı. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalmayacağız ve kendisine yeni bir traktör alacağız. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Arzu ettiğin traktörün yenisini size vereceğiz. Maddi kaybınızı o şekilde telafi edeceğiz. Allah’ım size acil şifa versin. Mal, traktör hiç mühim değil, biz onu yerine getireceğiz. Canın sağ olsun, traktörü en kısa sürede sana teslim edeceğiz ” diye konuştu.



Başkan Zolan’a teşekkür

Olay gününden bu yana kendisini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Başkan Osman Zolan’a teşekkür eden çiftçi Süleyman Köylüoğlu ve ailesi, “ Hep aradılar, sordular sağ olsunlar. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

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