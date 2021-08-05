Denizlispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un 3 Ağustos´ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığında yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.

Ligin başlamasına kısa süre kala Mehmet Uz´un başkanlık koltuğuna oturduğu yeşil-siyahlılarda, Haluk Ulusoy Tesisleri´nde düzenlenen ilk toplantıda Muhammed Üstek, Ahmet Selvi ve Fethi Akcan başkan yardımcılığına seçildi. Profesyonel Futbol Şube´yi Başkan Yardımcısı Muhammed Üstek´e emanet eden Denizlispor´da, Basın ve Dış İlişkiler Sorumlusu Taner Atilla, Stadyum ve Tesisler Sorumlusu Asbaşkan Ahmet Aşıkoğlu, Mali ve İdari İşler Sorumlusu ise Asbaşkan Veli Çıtışlı oldu.

Denizlispor Başkanı Uz, yönetim olarak çalışmalara başladıklarını, transfer yasağını kaldırıp takıma takviye yapmayı planladıklarını söyledi. Uz, "Bizlere güvenen ve bu göreve layık gören tüm camiamıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Çıktığımız bu yolda Allah mahcup etmesin. Denizlispor için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-05 12:38:20



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